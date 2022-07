GdS – Lazio – Luiz Felipe in conferenza | “Betis? Cosa migliore della mia vita”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 17:54:09Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il giocatore italo brasiliano si presenta instampa. Ecco tutti i dettagli riguardanti la firma e la sua primaIl passaggio dialdi Siviglia non è sicuramente una notizia dell’ultimo minuto. Solo oggi, però, è avvenuta la sua presentazione ufficiale e di conseguenza lastampa con diverse dichiarazioni molto interessanti. Il calciatore italo-brasiliano è pronto per questa nuova avventura ed ecco come ha manifestato tutta la sua emozione per questa nuova esperienza. Non finisce qua l’intervista dell’ex. Non sono mancate proprio delle battute sul suo ex club, ma soprattutto sulla trattativa di ...