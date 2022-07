F1 | Charles Leclerc | “Importante vincere in Austria | qui in Francia sarà un bel banco di prova”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022)è pronto per la sfida. Il pilota monegasco della Ferrari è atteso da una conferma dopo la vittoria nell’undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Nel GP d’è andato a segno, ponendo fine a un digiuno che durava dall’appuntamento di Melbourne (Australia). Il successo in Stiria è statoper i punti (-38 dall’olandese Max Verstappen) e soprattutto per il morale, perché quanto era accaduto nelle gare precedenti era stato difficile da mandare giù.si era visto costretto a incassare degli zero, per problemi di natura tecnica, che ne avevano minato la resa. La Rossa spera di aver voltato pagina e lo stesso dicasi per il ragazzo del Principato, che però è consapevole di come e quanto gareggiare a Le Castellet (), sede del ...