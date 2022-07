Ex vippona di Alfonso Signorini annuncia di essere incinta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Quando Selvaggia Roma ha fatto il suo debutto nella casa del Grande Fratello Vip in qualità diè entrata single ed ha cercato fin da subito un confronto con due suoi ex flirt: Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli. A un anno e mezzo di distanza (e dopo essersi candidata per rientrare anche durante la scorsa edizione) Selvaggia Roma ha ufficialmente archiviato quei flirt e si è innamorata di Luca Teti, attaccante del Pomezia… Con cui aspetta un figlio! Adrlo è stata proprio lei su Instagram tramite un post in cui mostra l’ecografia. “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere ...

Biccy

...recentemente al programma di Canale Cinque (anche quest'anno la guida sarà affidata ad... Da settimane viene data come papabile '', ma è tutta aria fritta. Anche lei non farà parte del ...I siti d'informazione, dunque, nelle ultime ore hanno svelato cheSignorini tornerà alla ...per il possibile ritorno nella casa della soubrette sarda (alla sua seconda esperienza da), ... Tale e Quale Show: un'altra ex vippona di Alfonso Signorini nel cast Alfonso Signorini ha annunciato il sesto concorrente del GF Vip 7: è una donna che potrebbe far discutere parecchio.Elisa Esposito potrebbe essere nel cast del GF Vip 7. La ragazza, nota come la prof di corsivo di TikTok, sta per avere un incontro con Alfonso Signorini e, molto probabilmente, sarà arruolata come “V ...