Calciomercato Napoli: è fatta per Simeone! Petagna al Monza (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Napoli: è fatta per Simeone? Petagna destinato al Monza Come riportato da Sportitalia il Monza è a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli. Gli Azzurri a loro volta hanno chiuso per il sostituto, vale a dire Giovanni Simeone dal Verona. Annunci in arrivo ad ore per questo giro di punte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022): èper Simeone?destinato alCome riportato da Sportitalia ilè a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Andreadal. Gli Azzurri a loro volta hanno chiuso per il sostituto, vale a dire Giovanni Simeone dal Verona. Annunci in arrivo ad ore per questo giro di punte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, #Solbakken ha dato il suo impegno agli azzurri. Difficile che la @OfficialASRoma rilan… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: INDISCREZIONE - ?? #Napoli, è fatta per #Simeone dall' #HellasVerona ?? Il #Cholito ha rifiutato due club ?? I dettagli… - NapoliFCNews : Non solo il Napoli: un’altra big di Serie A vuole Deulofeu #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN -