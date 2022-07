Boxe | Mike Tyson shock | “Ho delle macchie sul volto | morirò presto I soldi non ti rendono invincibile”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Untanto inquietante quanto a cuore aperto. L’ex campione dei pesi massimi della, all’interno dell’ultimo episodio del suo podcast “Hotboxin with”, si è espresso in maniera per certi versi scioccante. “Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccolesul mio viso e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto”, queste le sue parole tradotte da La Gazzetta dello Sport. “Moriremo tutti un giorno, ovviamente”. Poi ha aggiunto: “Quando hai molti, non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di esserequando hai molti, ma non è vero”. Infineha precisato: “Il denaro non ci rende immuni ...

OA Sport

