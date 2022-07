Berlusconi: Draghi se n’è voluto andare perché stanco. I fuoriusciti da FI? Riposino in pace… (Di giovedì 21 luglio 2022) In una intervista a Repubblica Silvio Berlusconi commenta le fuoriuscite da Forza Italia in termini molto duri. “Riposino in pace…”, è la sua battuta. “Stiamo parlando -avverte il Cav- di esponenti senza seguito né futuro politico”. Chiaro il messaggio a Gelmini e Brunetta, cui si è aggiunta in tarda serata Mara Carfagna: fuori da Forza Italia per loro non c’è alcuno spazio. La scelta di andare via li condanna alla morte politica. Di qui quello sprezzante “Riposino in pace”. Berlusconi ha anche commentato la crisi e il modo in cui si è determinata. “Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) In una intervista a Repubblica Silviocommenta le fuoriuscite da Forza Italia in termini molto duri. “in”, è la sua battuta. “Stiamo parlando -avverte il Cav- di esponenti senza seguito né futuro politico”. Chiaro il messaggio a Gelmini e Brunetta, cui si è aggiunta in tarda serata Mara Carfagna: fuori da Forza Italia per loro non c’è alcuno spazio. La scelta divia li condanna alla morte politica. Di qui quello sprezzante “in pace”.ha anche commentato la crisi e il modo in cui si è determinata. “Non volevamo far cadere, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente erae ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un ...

