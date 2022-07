Avvocato Luigi Parenti: “Pagamenti non in contanti, affidarsi ad esperti per non incorrere in errori nella gestione” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il decreto 184 del 2021 include le transazioni online tra gli strumenti sottoposti alle norme del codice penale Roma, 21 luglio 2022. L’uso crescente dei Pagamenti online e di strumenti digitali sempre più innovativi ha spinto il legislatore ad aggiornare la normativa in materia di frodi, includendo tra le tipologie di pagamento soggette a controlli anche quelle diverse dal contante. Così lo scorso dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 184, che – allineando l’Italia alle richieste dell’Unione Europea – modifica il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001. “La disciplina ora contempla espressamente mezzi di pagamento diversi dai contanti e fa sì che anche utilizzando questi ultimi si possa incorrere nei reati previsti dal codice penale” spiega l’Avvocato Luigi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il decreto 184 del 2021 include le transazioni online tra gli strumenti sottoposti alle norme del codice penale Roma, 21 luglio 2022. L’uso crescente deionline e di strumenti digitali sempre più innovativi ha spinto il legislatore ad aggiornare la normativa in materia di frodi, includendo tra le tipologie di pagamento soggette a controlli anche quelle diverse dal contante. Così lo scorso dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 184, che – allineando l’Italia alle richieste dell’Unione Europea – modifica il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001. “La disciplina ora contempla espressamente mezzi di pagamento diversi daie fa sì che anche utilizzando questi ultimi si possanei reati previsti dal codice penale” spiega l’...

