Addio a SuperMario. Paragone: "È caduto per la sua superbia" (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo essere inciampato sul latino (ha detto ius solis anziché ius soli), Mario Draghi non ha recuperato nemmeno il senso di un'altra parola simbolica, una parola greca: hybris. Che significa tracotanza, superbia. La superbia con cui ha affrontato una crisi di governo dai tempi straordinariamente dilatati; non una road map, non un confronto con le forze che lo avevano sostenuta in parlamento. Si era fatto forte di una specie di acclamazione popolare - più frutto di una visione mistica che della realtà: dov'erano queste piazze osannanti? Io non le ho viste - una acclamazione accompagnata dalla lettera di duemila sindaci che senza nemmeno passare dai consigli comunali hanno omaggiato il novello re. Ma il vero endorsement è già arrivato da coloro che lì l'avevano messo: governi di altri Paesi, finanza internazionale e ambienti terzi. Insomma gli amichetti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo essere inciampato sul latino (ha detto ius solis anziché ius soli), Mario Draghi non ha recuperato nemmeno il senso di un'altra parola simbolica, una parola greca: hybris. Che significa tracotanza,. Lacon cui ha affrontato una crisi di governo dai tempi straordinariamente dilatati; non una road map, non un confronto con le forze che lo avevano sostenuta in parlamento. Si era fatto forte di una specie di acclamazione popolare - più frutto di una visione mistica che della realtà: dov'erano queste piazze osannanti? Io non le ho viste - una acclamazione accompagnata dalla lettera di duemila sindaci che senza nemmeno passare dai consigli comunali hanno omaggiato il novello re. Ma il vero endorsement è già arrivato da coloro che lì l'avevano messo: governi di altri Paesi, finanza internazionale e ambienti terzi. Insomma gli amichetti ...

