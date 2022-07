A processo un ultrà No vax dello Spezia per le minacce a Bassetti: bombardava il virologo di insulti al telefono (Di giovedì 21 luglio 2022) Un ultrà dello Spezia è stato rinviato a giudizio per minacce aggravate e molestie nei confronti di Matteo Bassetti. Il professore, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale San Martino di Genova, era stato colpito lo scorso autunno da un’ondata di minacce e insulti da parte di molestatori seriali. «Per oltre tre mesi mi ha molestato e minacciato con messaggi e video sul mio personale numero di cellulare», scrive Bassetti in un post su Facebook. Il suo numero privato, infatti, era stato pubblicato su alcune chat Telegram legate a gruppi No vax. «Oggi mi sento soddisfatto perché vedo i primi frutti della perseveranza e del lavoro che, in questi mesi, abbiamo fatto con il mio avvocato Rachele De Stefanis», commenta il professore. Circa un ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Unè stato rinviato a giudizio peraggravate e molestie nei confronti di Matteo. Il professore, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale San Martino di Genova, era stato colpito lo scorso autunno da un’ondata dida parte di molestatori seriali. «Per oltre tre mesi mi ha molestato e minacciato con messaggi e video sul mio personale numero di cellulare», scrivein un post su Facebook. Il suo numero privato, infatti, era stato pubblicato su alcune chat Telegram legate a gruppi No vax. «Oggi mi sento soddisfatto perché vedo i primi frutti della perseveranza e del lavoro che, in questi mesi, abbiamo fatto con il mio avvocato Rachele De Stefanis», commenta il professore. Circa un ...

