Uomini e Donne, Pinuccia ci sarà? Svelato il mistero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è affermata come una delle concorrenti più iconiche del programma di Maria De Filippi. Adesso i fan si chiedono se sarà ancora presente nella nuova stagione del dating show. Proviamo a capirne di più. Malgrado l'età, Pinuccia Della Giovanna, di Vigevano, è una delle dame che è riuscita a riscuotere più simpatia e apprezzamento dal pubblico di Uomini e Donne. L'ex infermiera ha un trascorso di vita piuttosto travagliato. Orfana sin dall'infanzia, è cresciuta in un orfanotrofio. In seguito ha lavorato come impiegata in una fabbrica , dove ha conosciuto il futuro marito, da cui ha avuto 2 figli. Da più di 3 anni la donna è rimasta vedova, anche se ha potuto contare sul conforto di una famiglia piuttosto unita. Pinuccia è anche nonna di 2 nipoti e bisnonna di un bimbo. L'interesse mostrato in ...

