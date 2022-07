Una Vita shock: Azucena contro Guillermo! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una Vita shock, Azucena va contro Guillermo! Cosa succede tra i due? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni di oggi per la nuova puntata di Una Vita, in onda subito dopo Beautiful su Canale 5; Lolita è al settimo cielo per il ritorno nel quartiere di suo figlio Moncho, coccolato da tutti anche se Ramon ha lasciato la casa per non vederlo. Una Vita, Azucena è contro il Sacristan: le anticipazioni.Felipe, dopo l’ultimatum di Dori, decide di fidarsi di lei e seguire le sue cure, confessandole inoltre tutte le sue paure; e mentre i Dominguz fanno festa per il trasloco di Alodia e Ignacio, Azucena va contro Guillermo dopo i recenti ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) UnavaCosa succede tra i due? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni di oggi per la nuova puntata di Una, in onda subito dopo Beautiful su Canale 5; Lolita è al settimo cielo per il ritorno nel quartiere di suo figlio Moncho, coccolato da tutti anche se Ramon ha lasciato la casa per non vederlo. Unail Sacristan: le anticipazioni.Felipe, dopo l’ultimatum di Dori, decide di fidarsi di lei e seguire le sue cure, confessandole inoltre tutte le sue paure; e mentre i Dominguz fanno festa per il trasloco di Alodia e Ignacio,vaGuillermo dopo i recenti ...

Pubblicità

NetflixIT : Una foto di Chris Evans e i suoi baffi per aiutarlo nella ricerca della donna della sua vita - RaiNews : Una settimana dopo l’attentato a Paolo Borsellino, la testimone di giustizia #RitaAtria viene trovata senza vita. A… - vaticannews_it : Oltre 80 leader religiosi e studiosi dai 5 continenti a confronto a #nairobi, in #Kenya, per il secondo Congresso c… - vidige75 : RT @RadioRadioWeb: 'C'è un momento in cui la realtà ti prende a schiaffi, è la realtà della sofferenza. Una sofferenza che chi controlla qu… - M03959o : @chiaromont Hanno un lavoro! Hanno una busta paga! Hanno una loro vita e non è mai giusto fare confronti simili. Av… -