Ucraina: Kuleba, 'Lavrov? Russia vuole sangue, non negoziati' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ritiene che la dichiarazione del ministro Sergei Lavrov "sul desiderio della Russia di impadronirsi di più territori ucraini dimostri che la Russia vuole il sangue, non i negoziati. I sogni confessati del ministro degli Esteri della Federazione Russa - ha twittato Kuleba - di impossessarsi di più territorio ucraino dimostrano che la Russia rifiuta la diplomazia e si concentra sulla guerra e sul terrore. I russi vogliono il sangue, non i negoziati. Invito tutti i partner a rafforzare le sanzioni contro la Federazione Russa e ad accelerare la fornitura di armi all'Ucraina". Da parte sua, il consigliere del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroritiene che la dichiarazione del ministro Sergei"sul desiderio delladi impadronirsi di più territori ucraini dimostri che lail, non i. I sogni confessati del ministro degli Esteri della Federazione Russa - ha twittato- di impossessarsi di più territorio ucraino dimostrano che larifiuta la diplomazia e si concentra sulla guerra e sul terrore. I russi vogliono il, non i. Invito tutti i partner a rafforzare le sanzioni contro la Federazione Russa e ad accelerare la fornitura di armi all'". Da parte sua, il consigliere del ...

