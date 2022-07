Totti ed Ilary Blasi | la nota attrice ‘sblocca un ricordo’ con l’ex capitano protagonista

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel mezzo del ‘boom’ mediatico sulla separazione traed, spunta un video sui social che riguarda proprio. Mentre i fan sono ancora increduli alla notizia della separazione tra Francesco, qualcuno ha trovato un modo simpatico per ricordare uno dei momenti più esilaranti del mitico exL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - gmolaschi : #Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti. “Un matrimonio perfetto” diventa “Un pro… - Rachele_1993 : Regà io direi che avete abbastanza rotto le scatole con Totti e Ilary.. Sembra che non avete mai visto due vip sepa… -

Dopo i due comunicati distinti, con cui FrancescoBlasi hanno annunciato, tramite ANSA, la fine della loro relazione , i due hanno deciso di tacere, per il momento nessuno ha fatto ...Blasi si è allontanata qualche giorno dall'Italia dopo la notizia della separazione con Francesco. Un modo per allontanarsi dai riflettori su una vicenda che ha monopolizzato il gossip ...Nel mezzo del 'boom' mediatico sulla separazione tra Totti ed Ilary Blasi, spunta un video sui social che riguarda proprio l'ex capitano.La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha posto tutta la famiglia sotto l'occhio dei riflettori della cronaca rosa e non ...