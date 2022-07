Sport in tv oggi (mercoledì 20 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una nuova giornata ricca di Sport quella di oggi, mercoledì 20 luglio, da seguire in compagnia di OA Sport. Fari puntati sui Mondiali di scherma con le prove a squadre che prendono il via: fiorettisti e sciabolatrici del Bel Paese che vanno a caccia delle medaglie. Sarà poi il giorno della 17ma tappa del Tour de France. Ancora Pirenei protagonisti con un arrivo in salita durissimo, a far teatro del confronto diretto per la Maglia Gialla tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Da osservare con attenzione il volley e la Nations League: l’Italia affronterà l’Olanda. Seconda giornata dei campionati italiani estivi di nuoto a Ostia e poi in nottata l’appuntamento solito con i Mondiali di atletica a Eugene. Nuoto oggi, Campionati Italiani 2022: orario 20 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una nuova giornata ricca diquella di20, da seguire in compagnia di OA. Fari puntati sui Mondiali di scherma con le prove a squadre che prendono il via: fiorettisti e sciabolatrici del Bel Paese che vanno a caccia delle medaglie. Sarà poi il giorno della 17ma tappa del Tour de France. Ancora Pirenei protagonisti con un arrivo in salita durissimo, a far teatro del confronto diretto per la Maglia Gialla tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Da osservare con attenzione il volley e la Nations League: l’Italia affronterà l’Olanda. Seconda giornata dei campionati italiani estivi di nuoto a Ostia e poi in nottata l’appuntamento solito con i Mondiali di atletica a Eugene. Nuoto, Campionati Italiani 2022:o 20 ...

