Sampdoria, amichevole in famiglia: pari sul 2-2 e Caputo gol. Tabellino

La Sampdoria è scesa in campo integralmente per un'amichevole in famiglia nel pre-campionato, così da proporre uno spettacolo particolare ai propri tifosi. Due compagini intere, denominate 'Blu' e 'Bianca' nel caso specifico, si sono date battaglia duramente, concludendo il confronto in parità: 2-2. Quattro gol che portano le firme di Caputo, Damsgaard, Sabiri e De Luca, in ordine sparso; certamente ottimi spunti per l'inizio della nuova stagione. In campo anche Candreva, prezioso asso nel corso dell'annata precedente.

FORMAZIONI INIZIALI

Sampdoria BLU – Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru; Candreva, Trimboli, Verre, Damsgaard; De Luca, ...

