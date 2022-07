“Oggi il lusso non è ‘possesso’ ma ‘esperienza'” (Di mercoledì 20 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/ruffini ok.mp4 Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler, a La Ripartenza 2022 traccia un bilancio di come è “cambiato il lusso” negli ultimi anni. “Una volta alla base del grande lusso c’era il possesso – dice a nicolaporro.it – adesso invece è importante l’esperienza. Uno vuole sentirsi parte di una community, di un progetto, di quello che la marca rappresenta”. Questo si traduce ovviamente in un approccio aziendale. Non solo dal punto di vista del prodotto che viene proposto ai clienti, ma anche nell’approccio di comunicazione e distribuzione. “Sta tutto cambiando, anche nell’approccio di comunicazione: se vuoi arrivare a un certo tipo di consumatore devi usare lo streaming. Noi, con l’ultimo show che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto 3 miliardi di persone. Una volta organizzavi le sfilate ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/ruffini ok.mp4 Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler, a La Ripartenza 2022 traccia un bilancio di come è “cambiato il” negli ultimi anni. “Una volta alla base del grandec’era il possesso – dice a nicolaporro.it – adesso invece è importante l’esperienza. Uno vuole sentirsi parte di una community, di un progetto, di quello che la marca rappresenta”. Questo si traduce ovviamente in un approccio aziendale. Non solo dal punto di vista del prodotto che viene proposto ai clienti, ma anche nell’approccio di comunicazione e distribuzione. “Sta tutto cambiando, anche nell’approccio di comunicazione: se vuoi arrivare a un certo tipo di consumatore devi usare lo streaming. Noi, con l’ultimo show che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto 3 miliardi di persone. Una volta organizzavi le sfilate ...

