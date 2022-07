No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom (Di mercoledì 20 luglio 2022) A seguito di un tweet pubblicato dal politico italiano Marco Rizzo, ospite protagonista del recente congresso del controverso partito Ancora Italia (ne parliamo qui), è circolata la presunta notizia che la società algerina Sonatrach sarebbe di proprietà della russa Gazprom. Secondo il messaggio trasmesso dal politico italiano, il recente accordo del Governo italiano con quello algerino non ci renderebbe più indipendenti dal gas russo. Per chi ha fretta La società russa Gazprom non possiede la Sonatrach. La società Sonatrach è al 100% di proprietà dello Stato algerino. Gazprom è partner di Sonatrach in alcuni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) A seguito di un tweet pubblicato dal politico italiano Marco Rizzo, ospite protagonista del recente congresso del controverso partito Ancora Italia (ne parliamo qui), è circolata la presunta notizia che lasarebbe di. Secondo il messaggio trasmesso dal politico italiano, il recente accordo del Governo italiano con quello algerino non ci renderebbe più indipendenti dal gas russo. Per chi ha fretta Lanon possiede la. Laè al 100% didello Stato algerino.è partner diin alcuni ...

Pubblicità

DavidPuente : No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom - chefamo1 : RT @DavidPuente: No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom - Rossana44792035 : RT @DavidPuente: No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom - Magda_mavi : RT @DavidPuente: No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom - marcoregni : RT @DavidPuente: No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom -

No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom ... ospite protagonista del recente congresso del controverso partito Ancora Italia (ne parliamo qui ), è circolata la presunta notizia che la società algerina Sonatrach sarebbe di proprietà della russa ... Basket, anche Caja dice no alla Fortitudo ... l'anno che verrà, come pareva dopo il pranzo bolognese di mercoledì col dominus della società. Ci ... Dopo quelli di Myers per la presidenza ed Esposito per la panchina, arriva dunque anche il no di ... La Stampa ... ospite protagonista del recente congresso del controverso partito Ancora Italia (ne parliamo qui ), è circolata la presunta notizia che laalgerina Sonatrach sarebbe di proprietà della russa ...... l'anno che verrà, come pareva dopo il pranzo bolognese di mercoledì col dominus della. Ci ... Dopo quelli di Myers per la presidenza ed Esposito per la panchina, arriva dunque anche ildi ... Gianrico Carofiglio: “Con questa crisi chi tutela i più deboli La società se lo chiede, la politica no”