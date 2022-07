Morto in vacanza, Matteo aveva 35 anni. Non leggeva i messaggi, poi la scoperta choc (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tragedia in un resort in Thailandia: un italiano, Matteo Roppo, tecnico informatico di 34 anni, è stato trovato Morto nella piscina del resort in cui si trovava in vacanza con la fidanzata (una ragazza di origini russe). I fatti sono avvenuti a Kho Phangan Surat Thani, un’isola nel sud-est del Paese nota per i Full Moon Party mensili. Ancora non sono chiare le cause del decesso del 34enne e si aspetta l’arrivo del referto medico dalla Thailandia. Le autorità locali hanno disposto, di prassi, l’autopsia. Per gli esiti ci potrebbero volere anche due mesi. La mamma di Matteo Roppo, la psicologa Rossella Anna Pivot, ha parlato all’Ansa e ha riferito: “Dai primi riscontri dell’autopsia svolta dalle autorità thailandesi non sono emersi traumi. Le cause non sono ancora note con certezza. Probabilmente sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tragedia in un resort in Thailandia: un italiano,Roppo, tecnico informatico di 34, è stato trovatonella piscina del resort in cui si trovava incon la fidanzata (una ragazza di origini russe). I fatti sono avvenuti a Kho Phangan Surat Thani, un’isola nel sud-est del Paese nota per i Full Moon Party mensili. Ancora non sono chiare le cause del decesso del 34enne e si aspetta l’arrivo del referto medico dalla Thailandia. Le autorità locali hanno disposto, di prassi, l’autopsia. Per gli esiti ci potrebbero volere anche due mesi. La mamma diRoppo, la psicologa Rossella Anna Pivot, ha parlato all’Ansa e ha riferito: “Dai primi riscontri dell’autopsia svolta dalle autorità thailandesi non sono emersi traumi. Le cause non sono ancora note con certezza. Probabilmente sono ...

