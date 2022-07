Marcello Cirillo positivo al Covid (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marcello Cirillo Il Covid ha bussato anche alla “porta” di Marcello Cirillo. Nelle scorse ore il cantante, attualmente presenza fissa di Estate in Diretta, ha infatti annunciato di aver contratto il virus. “Dopo due anni in cui l’ho scampata, anch’io ho preso il Covid, un messaggio alle persone con le quali abbiamo scambiato affettuosità durante il matrimonio di mia figlia Maria Elisa, un grande abbraccio virtuale a tutti; per un po’ ci vedremo solo qui sui social! Fatemi compagnia“ ha scritto infatti l’uomo sui suoi canali social, comparendo in un video, dove ha rassicurato sulle sue condizioni di salute precisando di avere un po’ di raffreddore e qualche linea di febbre: “Volevo informarvi di questo e tranquillizzare tutte le persone che mi vogliono bene che io, comunque, vivo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 luglio 2022)Ilha bussato anche alla “porta” di. Nelle scorse ore il cantante, attualmente presenza fissa di Estate in Diretta, ha infatti annunciato di aver contratto il virus. “Dopo due anni in cui l’ho scampata, anch’io ho preso il, un messaggio alle persone con le quali abbiamo scambiato affettuosità durante il matrimonio di mia figlia Maria Elisa, un grande abbraccio virtuale a tutti; per un po’ ci vedremo solo qui sui social! Fatemi compagnia“ ha scritto infatti l’uomo sui suoi canali social, comparendo in un video, dove ha rassicurato sulle sue condizioni di salute precisando di avere un po’ di raffreddore e qualche linea di febbre: “Volevo informarvi di questo e tranquillizzare tutte le persone che mi vogliono bene che io, comunque, vivo ...

