LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla, Lamberti nei 50 dorso. Tarantino vince i 100 sl donne (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 18.52 Ora è il momento della serie veloce: al via Paolo Conte Bonin, Filippo Megli, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Alessandro Bori e Semuedé Andreis. 18.50 Stefano Di Cola vince in 49.45, ed è dunque suo ora il tempo di riferimento per il titolo italiano. Dietro di lui Stefano Nicetto in 49.68 e Luca Serio in 49.86. 18.48 Si passa subito ai 100 metri maschili. Al via nella seconda batteria GIovanni Carraro, Michele Lamberti, Stefano Nicetto, Luca Dotto, Luca Serio, Stefano Di Cola, Davide Marchese e Davide Dalla Costa. 18.46 vince Chiara Tarantino in 54.69, dopo che un ‘piccolo giallo’ la vedeva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 18.52 Ora è il momento della serie veloce: al via Paolo Conte Bonin, Filippo Megli, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Alessandro Bori e Semuedé Andreis. 18.50 Stefano Di Colain 49.45, ed è dunque suo ora il tempo di riferimento per il titolo italiano. Dietro di lui Stefano Nicetto in 49.68 e Luca Serio in 49.86. 18.48 Si passa subito ai 100 metri maschili. Al via nella seconda batteria GIovanni Carraro, Michele, Stefano Nicetto, Luca Dotto, Luca Serio, Stefano Di Cola, Davide Marchese e Davide Dalla Costa. 18.46Chiarain 54.69, dopo che un ‘piccolo giallo’ la vedeva ...

