Joan Collins non rinuncia ai tacchi a 89 anni ma finisce in ospedale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Brutta avventura per Joan Collins, l’indimenticabile Alexis di Dynasty. L’attrice, che oggi ha 89 anni, resta una vera diva, sempre bellissima e attenta ai suoi look, e non vuole proprio rinunciare ai tacchi. Vezzo che però le è costato caro, per un nervo schiacciato a causa proprio delle scarpe poco adatte per la sua età. Ora sta bene, e siamo certi che Joan non rinuncerà al suo stile per questo “piccolo” incidente. Joan Collins in ospedale: i tacchi sono troppo alti 89 anni e non sentirli, è proprio il caso di dirlo se si parla di Joan Collins, l’attrice di Dynasty che continua a non rinunciare al tacco 15 durante le sue cene glamour. Per qualche ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 luglio 2022) Brutta avventura per, l’indimenticabile Alexis di Dynasty. L’attrice, che oggi ha 89, resta una vera diva, sempre bellissima e attenta ai suoi look, e non vuole propriore ai. Vezzo che però le è costato caro, per un nervo schiacciato a causa proprio delle scarpe poco adatte per la sua età. Ora sta bene, e siamo certi chenon rinuncerà al suo stile per questo “piccolo” incidente.in: isono troppo alti 89e non sentirli, è proprio il caso di dirlo se si parla di, l’attrice di Dynasty che continua a nonre al tacco 15 durante le sue cene glamour. Per qualche ...

