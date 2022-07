Inter, la Curva: Skriniar non si tocca! Marotta riceve gli ultras in sede, ma non promette di toglierlo dal mercato | Primapagina (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:15:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La Curva Nord non ci sta e si raduna in protesta sotto la sede dell’Inter, in salvaguardia dei pezzi pregiati: “Skriniar non si tocca”, questo il monito del tifo organizzato, che ha chiesto e ottenuto un dialogo con i piani alti. Perdere Bremer è stato un brutto colpo, ma tutto sommato accettabile, i tifosi si rendono conto che per la stessa Juventus è stato necessario cedere de Ligt prima di bruciare la concorrenza per il difensore brasiliano, ma a questo punto non accettano surrogati, come ribadito nello striscione preparato ieri davanti a San Siro. Il dialogo con la società ha toccato questo punto in particolare: la Curva ha chiesto ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:15:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: LaNord non ci sta e si raduna in protesta sotto ladell’, in salvaguardia dei pezzi pregiati: “non si tocca”, questo il monito del tifo organizzato, che ha chiesto e ottenuto un dialogo con i piani alti. Perdere Bremer è stato un brutto colpo, ma tutto sommato accettabile, i tifosi si rendono conto che per la stessa Juventus è stato necessario cedere de Ligt prima di bruciare la concorrenza per il difensore brasiliano, ma a questo punto non accettano surrogati, come ribadito nello striscione preparato ieri davanti a San Siro. Il dialogo con la società ha toccato questo punto in particolare: laha chiesto ...

