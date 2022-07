Ilary Blasi perde le staffe con Totti | “Non doveva farlo”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La fine della storia d’amore trae Francescoha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Tutti vogliono sapere per quale motivo una coppia che sembrava così felice ha deciso di dirsi addio per sempre. C’è chi parla di un presunto tradimento, ma i diretti interessati non hanno mai confermato questa notizia. Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe spuntato un nuovo retroscena sulla coppia. Stando a quanto riportato dal settimanale “Chi”,sarebbe furiosa con. In questo articolo vi sveliamo per quale motivo. (Continua dopo la foto…) Francesco, spunta una clamorosa indiscrezione: chi sarebbe la sua nuova fiamma La storia d’amore tra Francesco...