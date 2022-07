«Il Napoli in vendita è una bufala. De Laurentiis ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli ha emesso un comunicato ufficiale sul tam tam che da giorni si rincorre in città sulla vendita del club da parte di Aurelio De Laurentiis. Nel comunicato il club spiega che smentiscono solo perché la notizia sarebbe stata data dalla Rai, Tgr Campania. Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattativa in corso. Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilha emesso un comunicato ufficiale sul tam tam che da giorni si rincorre in città sulladel club da parte di Aurelio De. Nel comunicato il club spiega che smentiscono solo perché la notizia sarebbe stata data dalla Rai, Tgr Campania. Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che ilsarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, unadi questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. Denon ha intenzione di vendere ile non c’è alcuna trattativa in corso. Tra l’altro, in passato, ha...

