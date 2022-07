I 20 punti del programma di Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Mario Draghi nell'aula del Senato parla chiaro ai partiti: "Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari, siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi, e che poi si è affievolito? Siamo qui, in quest'aula, oggi, a questo punto della discussione, perchè e solo perchè gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani. Ritengo che un Presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile". Draghi conferma le linee guida del suo Governo e aggiunge qualche novità: 1) Pieno sostegno all'Ucraina e condanna delle atrocità russe. "Armare l'Ucraina è il solo ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Mario Draghi nell'aula del Senato parla chiaro ai partiti: "Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari, siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi, e che poi si è affievolito? Siamo qui, in quest'aula, oggi, a questo punto della discussione, perchè e solo perchè gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani. Ritengo che un Presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile". Draghi conferma le linee guida del suo Governo e aggiunge qualche novità: 1) Pieno sostegno all'Ucraina e condanna delle atrocità russe. "Armare l'Ucraina è il solo ...

