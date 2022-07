Governo, Lega: non messi in condizione di votare fiducia (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Non si può continuare dicendo che nulla è successo, spiace che abbia ascoltato i cattivi consigli del Partito democratico sulla risoluzione. Noi - ha ricordato - avevamo presentato una risoluzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Non si può continuare dicendo che nulla è successo, spiace che abbia ascoltato i cattivi consigli del Partito democratico sulla risoluzione. Noi - ha ricordato - avevamo presentato una risoluzione ...

Pubblicità

christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - massimobitonci : ??? Governo, #Lega: su fisco stupiti da Draghi Nessun accenno a flat tax e pace fiscale! - aldotorchiaro : Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al… - NemNemecsek : RT @christianrocca: Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la mozi… - Agricolturabio1 : RT @carovana12: Draghi sale al Colle: Forza Italia, Lega e M5s decretano la fine del Governo... Ora tocca a Mattarella. -