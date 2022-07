Governo, ‘colpo di teatro’ di Berlusconi: “Ecco il programma in 20 punti” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Colpo di teatro di Silvio Berlusconi. Nel corso della cena di questa sera a Villa Grande, l’ex premier si sarebbe già proiettato verso il voto anticipato. Davanti allo stato maggiore del centrodestra di (ex) Governo, il leader di Fi, apprende l’Adnkronos, avrebbe tirato fuori un documento già pronto: Ecco i 20 punti del nostro programma per le elezioni, avrebbe detto, squadernando i fogli davanti agli ospiti. Tra i presenti, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca, Lorenzo Cesa dell’Udc, Maurizio Lupi di Nci e Gianni Letta, habitué a Villa Grande in questi giorni di crisi di Governo. Altri vertici sono in programma nei prossimi giorni, a quanto si apprende il centrodestra tornerà a vedersi in formato completo, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Colpo di teatro di Silvio. Nel corso della cena di questa sera a Villa Grande, l’ex premier si sarebbe già proiettato verso il voto anticipato. Davanti allo stato maggiore del centrodestra di (ex), il leader di Fi, apprende l’Adnkronos, avrebbe tirato fuori un documento già pronto:i 20del nostroper le elezioni, avrebbe detto, squadernando i fogli davanti agli ospiti. Tra i presenti, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca, Lorenzo Cesa dell’Udc, Maurizio Lupi di Nci e Gianni Letta, habitué a Villa Grande in questi giorni di crisi di. Altri vertici sono innei prossimi giorni, a quanto si apprende il centrodestra tornerà a vedersi in formato completo, ...

