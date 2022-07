Gazzetta – Inter, Skriniar lontano dal Psg: “Punta Mukiele” (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 16:00:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Secondo i media transalpini, Campos sarebbe vicino a chiudere per il difensore francese, mentre la trattativa per l’Interista è in stallo Il calciomercato non si ferma mai. Quando una trattativa vive un momento di pausa, ce n’è sempre un’altra pronta ad accelerare. È quello che sta accadendo in Francia, secondo L’Equipe, in casa Paris Saint-Germain. Il quotidiano transalpino racconta infatti come i campioni dell’ultima Ligue 1 stiano affondando il colpo su Nordi Mukiele, difensore in forza al Lipsia. La decisione sarebbe stata presa da Luis Campos – uomo mercato del Psg – anche sulla scia dei rallentamenti nella trattativa con l’Inter per Milan Skriniar. La situazione — Proprio in queste ore, infatti, i ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 16:00:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dalladello Sport: Secondo i media transalpini, Campos sarebbe vicino a chiudere per il difensore francese, mentre la trattativa per l’ista è in stallo Il calciomercato non si ferma mai. Quando una trattativa vive un momento di pausa, ce n’è sempre un’altra pronta ad accelerare. È quello che sta accadendo in Francia, secondo L’Equipe, in casa Paris Saint-Germain. Il quotidiano transalpino racconta infatti come i campioni dell’ultima Ligue 1 stiano affondando il colpo su Nordi, difensore in forza al Lipsia. La decisione sarebbe stata presa da Luis Campos – uomo mercato del Psg – anche sulla scia dei rallentamenti nella trattativa con l’per Milan. La situazione — Proprio in queste ore, infatti, i ...

Pubblicità

Gazzetta_it : L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare - Gazzetta_it : L'Inter oltre Bremer: prende quota Demiral, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, idea Acerbi come 4° centrale ma Demiral resta nel mirino - rocchigno70 : @Gazzetta_it Bremer la prima cosa che ha detto: “grazie Inter per aver coronato un sogno” - marcoarcorcocoo : @Gazzetta_it Ecco perché non è andato all Inter. Chi cazzo può avere un cane nero azzurro?? -