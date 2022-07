Fisco | Cnpr Forum | “Imprese e famiglie attendono soluzioni immediate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo spingendo per un decreto sulla Rottamazione quater che allarghi la piattaforma dei beneficiari realizzando una grande operazione di liquidità fiscale. Una misura che non penalizzi oltremodo chi non ha potuto pagare i debiti con ildistinguendo tra chi è in difficoltà e chi è un evasore fiscale. Anche le sanzioni devono essere calibrate con riferimento al danno sociale causato dai comportamenti dei contribuenti. L’evasione fiscale si combatte con le semplificazioni e con l’abbassamento della pressione fiscale. Lo abbiamo dimostrato con la flat tax fino a 65mila euro i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha detto Alberto Gusmeroli (Lega), vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nel corso del webinar “, un’estate torrida con scadenze e crisi di governo” promosso dalla Cassa di ...