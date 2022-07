Eni, la sentenza che smaschera la magistratura (Di mercoledì 20 luglio 2022) La guerra, la crisi di governo e quella del governo. Ma la notizia più importante di ieri è che esiste un giudice a Milano… Il podcast di Alessandro Sallusti del 19 luglio 2022. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/As-Np-A20-Lug-1.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) La guerra, la crisi di governo e quella del governo. Ma la notizia più importante di ieri è che esiste un giudice a Milano… Il podcast di Alessandro Sallusti del 19 luglio 2022. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/As-Np-A20-Lug-1.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Pubblicità

ilfoglio_it : 'Nessuna prova. I motivi d’appello sono incongrui, insufficienti e fuori dal binario di legalità'. Così la pg Celes… - ragusaibla : RT @mariamacina: Renzi Ennesima vittoria della giustizia contro il giustizialismo. I vertici ENI vedono passare in giudicato la sentenza… - tizziviola : RT @stefanodirusso1: Ennesima vittoria della giustizia contro il giustizialismo. I vertici #ENI vedono passare in giudicato la sentenza sul… - MeScapin : RT @stefanodirusso1: Ennesima vittoria della giustizia contro il giustizialismo. I vertici #ENI vedono passare in giudicato la sentenza sul… - ritalaura2000 : RT @stefanodirusso1: Ennesima vittoria della giustizia contro il giustizialismo. I vertici #ENI vedono passare in giudicato la sentenza sul… -