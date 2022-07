Draghi | il discorso | riforme | PNRR | cittadini e Parlamento Perché sono le parole più usate dal premier

Pubblicità

RaphaelRaduzzi : Discorso allucinante. Draghi vattene. - CarloCalenda : Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo sta… - martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - miamarylun : RT @RomaNoGreenPass: Il discorso di Draghi è una marcia su Roma con tre mesi di anticipo. - MariaAversano1 : RT @Cavalodiritorno: Ma voi immaginate se l’avesse fatto #Conte un discorso del genere? Dove sono quei dementi della dittatura sanitaria e… -

Operatori di Borsa al lavoro Milano, 20 luglio 2022 - Lo spread tra BTp e Bund cambia rotta e risale al 210,3 punti in tarda mattinata dopo essere sceso a 193,9 punti durante ildel presidente del Consiglio in Senato. Il tasso del decennale italiano si attesta al 3,312% a metà giornata. Mercato azionario volatile in attesa dell'esito del voto di fiducia che arriverà ...Dopo l'intervento del premier, non si sono fatte attendere le reazioni dei partiti. Riunione del centrodestra, ma intanto la Lega in aula dice: 'Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza.Il discorso durissimo del premier Mario Draghi al Senato fa infuriare la Lega che, subito dopo, si riunisce con il leader del partito Matteo Salvini.La decisione del partito era attesa dopo le (presunte) tensioni che si sono verificate negli scorsi giorni. Anche dalla capogruppo del M5S al Senato Mariolina Castellone negli scorsi giorni era giunta ...