Draghi al Senato: “Serve un nuovo patto di fiducia. Siete pronti a ricostruirlo?” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – “Siete pronti a ricostruire questo patto di fiducia?”. E’ la domanda che il premier Mario Draghi, al Senato per le comunicazioni nella giornata cruciale della crisi di governo, rivolge a “parlamentari e partiti” nella fase finale del suo intervento. “In questi mesi, l’unità nazionale è stata la miglior garanzia della legittimità democratica di questo esecutivo e della sua efficacia. Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile”, ha affermato Draghi. “Lo scorso febbraio – ha ricordato – il presidente della Repubblica mi affidò l’incarico di formare un governo per affrontare le tre emergenze che l’Italia aveva davanti: pandemica, economica, sociale. ‘Un governo – ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – “a ricostruire questodi?”. E’ la domanda che il premier Mario, alper le comunicazioni nella giornata cruciale della crisi di governo, rivolge a “parlamentari e partiti” nella fase finale del suo intervento. “In questi mesi, l’unità nazionale è stata la miglior garanzia della legittimità democratica di questo esecutivo e della sua efficacia. Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile”, ha affermato. “Lo scorso febbraio – ha ricordato – il presidente della Repubblica mi affidò l’incarico di formare un governo per affrontare le tre emergenze che l’Italia aveva davanti: pandemica, economica, sociale. ‘Un governo – ...

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - vitalik56d : RT @fanpage: 'L'unica strada, se vogliamo stare ancora insieme, è ricostruire da capo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A… - Silvia26143094 : RT @dottorbarbieri: Riassunto del discorso di #Draghi LUI È SUL RULLO COMPRESSORE. E IL SENATO APPALUDE. #crisidigoverno -