Covid, 86.067 nuovi casi e 157 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 86.067 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 120.683 registrati ieri. I decessi odierni sono 157, mentre ieri 176. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.I tamponi totali processati sono 380.121, 139.163 in meno rispetto a ieri quando erano stati 519.284. Aumentano i ricoveri nei reparti di area medica in Italia di pazienti positivi al Covid (+62). Calano invece le terapie intensive (-3).-foto agenziafotogramama.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 86.067 idiin Italia, a fronte di 120.683 registrati ieri. I decessi odierni sono 157, mentre ieri 176. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.I tamponi totali processati sono 380.121, 139.163 in meno rispetto a ieri quando erano stati 519.284. Aumentano i ricoveri nei reparti di area medica in Italia di pazienti positivi al(+62). Calano invece le terapie intensive (-3).-foto agenziafotogramama.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

