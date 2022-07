Beatrice Schiros e gli atteggiamenti che permettono a una donna di reinventarsi | rimanendo fedele a se stessa

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L'attrice sarà di scena al Festival della Disperazione di Andria con un monologo tragicomico in cui interpreta una cinquantenne sola e in guerra con la vita, alle prese con un corpo in mutamento, un’affettività traballante e sogni irrealizzabili. Le abbiamo chiesto qualche consiglio per le donne che vogliono rimettersi in gioco senza tradire se stesse, a qualsiasi età