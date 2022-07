(Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo scrittore piemontese torna ad affrontare la Storia con la letteratura per raccontare gli albori del brigatismo attraverso la vicenda (narrativa) di un singolo, Alberto Boscolo, ventenne milanese. Tra i dodici finalisti del Premio Strega 2022, unstorico e di formazione che affronta un periodo celeberrimo, poco conosciuto e deliberatamente frainteso. Che coinvolge anche Bergamo

... per quanto il mondo sia completamente cambiato in", ... "consapevolezza ti fa capire meglio in che contesto vivi e ti ......territori contesi E che differenza c'è tra quei ragazzi di'...contesi E che differenza c'è tra quei ragazzi di, che ... sarebbe uno di quei sogni che dobbiamo assolutamenteil ... Avere vent'anni e fondare le Brigate Rosse: «Mordi e fuggi. Il romanzo delle BR» di Alessandro Bertante