Amici | LDA sparisce dai social | “Non sto bene”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 luglio 2022) LDA, al secolo Luca D’Alesso, figlio di Gigi, negli ultimi giorni è letteralmente scomparso dai. Cosa insolita per lui, che li aggiorna costantemente, anche più volte al giorno. I fan l’hanno immediatamente notato, pubblicando sul suo profilo Instagram commenti molto preoccupati. Alla fine LDA è intervenuto e su Twitter ha spiegato i motivi della sua assenza, rassicurando così migliaia di followers. “Amori non sono scomparso. Non sto moltoma non preoccupatevi niente di grave” ha spiegato il cantante di21. “Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono- Ho fatto il tampone con esito negativo ringraziando Dio. Comunque vi leggo sempre e vi voglio. Luchino” ha concluso LDA. E noi gli auguriamo di riprendersi prestissimo! Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...