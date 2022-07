Achille Lauro e Clementino in visita all'ospedale oncologico di Napoli: concerto per i bimbi malati di cancro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un pomeriggio speciale per Achille Lauro e Clementino , un gesto d'amore al polo oncologico pediatrico dell' ospedale Santobono - Pausilipon di Napoli . I due cantanti, in visita all'azienda ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un pomeriggio speciale per, un gesto d'amore al polopediatrico dell'Santobono - Pausilipon di. I due cantanti, inall'azienda ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Ospiti domani a #TimSummerHits Antonacci, Arisa, Malika, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Franco 126 e Loredana Bertè… - ESCitanews : L'atteso ritorno a San Marino ???? @AchilleIDOL live a Cattolica ?? e @SanMarino_RTV assegna biglietti gratis. Ecco co… - leggoit : Achille Lauro e Clementino in visita all'ospedale oncologico di #Napoli: concerto per i bimbi malati di cancro - Laura_Taddeoo : RT @smiletiziano1: Continua la rubrica 'Achille Lauro e Boss Doms a Pechino Express' parte 2? 'In Italia siamo due grandi artisti, ma nell… - starshine941 : L'amicizia è anche frecciatine sul fatto che per un periodo ho preso in giro Achille Lauro mamma mia però manco av… -