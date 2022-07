Usa | i trans sono donne ma uno mette incinte due carcerate

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 luglio 2022) Lo chiamavanoessual, continuavano a chiamarloessual, e poi lo chiamarono e lo trasferirono. Quando però era tardi e il casino combinato. Costui, o costei, o costoro, si percepiva donna donna donna e così l’han messo in una galera femminile del New Jersey, solo che era ungender ma appena appena, modello Luxuria: deve avere avuto un attimino di resistenza e resilienza e così ne ha ingallate diverse, come direbbe il prof. Alceo Sassaroli, lasciandone due piene. Sparecchiavano, o forse no, comunque vedi la maledetta mania neopostcomunista di trasferire la lotta di classe sul sesso: è un gioco di carte, truccate, e alla fine la realtà chiede il conto. I secondini avevano avvertito: guardate che è pericoloso, non sarebbe neanche la prima volta, non ha senso, questo resta maschio: per poco non li fanno fuori al grido maschi ...