“Una paura tremenda”: la lotta contro il tumore di una delle protagoniste assolute di Amici (Di martedì 19 luglio 2022) . Dopo una lunga battaglia è riuscita a vincere Mara Maionchi è stata una delle star della televisione italiana nell’ultimo decennio, ricoprendo un’infinità di ruoli con la consueta verve. Eppure c’è stato un momento davvero difficile anche per lei. Impossibile non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 luglio 2022) . Dopo una lunga battaglia è riuscita a vincere Mara Maionchi è stata unastar della televisione italiana nell’ultimo decennio, ricoprendo un’infinità di ruoli con la consueta verve. Eppure c’è stato un momento davvero difficile anche per lei. Impossibile non L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

fattoquotidiano : La paura di finire additato come il responsabile di una crisi incomprensibile ai più, Giuseppe Conte, ha provato a… - Giorgiolaporta : Non ho mai visto il primo partito di un Paese avere isteria per una #crisidigoverno e terrore per le #elezioni. Ah… - fattoquotidiano : La fiamma nel cuore, il petto all’infuori e nessuna paura. Francesco Coco, maresciallo in congedo, ridotto tre gior… - RoRoi92375042 : RT @ChoosyGirl73: 'Devo essere una sirena. Non ho paura della profondità e ho una gran paura della vita superficiale.' Anaïs Nin Buongior… - VoceDelTrentino : Paura ieri sera per una fuga di gas a Gardolo - -