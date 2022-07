UFFICIALE – È arrivato Kubo alla Real Sociedad (Di martedì 19 luglio 2022) Ora è UFFICIALE: Takefusa Kubo è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Un colpo gobbo del club basco che preleva il giovane giapponese dal Real Madrid, che ha deciso di cederlo dopo vari prestiti in Spagna. Il gioiello giapponese alla Real Sociedad, la nota del club È arrivato un samurai dal Sol Levante per il club basco: parliamo di Takefusa Kubo, giovane attaccante dalle caratteristiche imprevedibili. Il club spagnolo ha voluto omaggiare il suo ingresso in squadra con un video diffuso sui social che lo ritrae in abiti tipici della scherma giapponese. Il Comunicato del club: El nuevo guerrero txuri urdin ???????????#TakeTxuriUrdin #AurreraReala pic.twitter.com/tYqLNxkXFe — Real ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 19 luglio 2022) Ora è: Takefusaè un nuovo giocatore della. Un colpo gobbo del club basco che preleva il giovane giapponese dalMadrid, che ha deciso di cederlo dopo vari prestiti in Spagna. Il gioiello giapponese, la nota del club Èun samurai dal Sol Levante per il club basco: parliamo di Takefusa, giovane attaccante dalle caratteristiche imprevedibili. Il club spagnolo ha voluto omaggiare il suo ingresso in squadra con un video diffuso sui social che lo ritrae in abiti tipici della scherma giapponese. Il Comunicato del club: El nuevo guerrero txuri urdin ???????????#TakeTxuriUrdin #Aurreraa pic.twitter.com/tYqLNxkXFe —...

