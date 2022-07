Traffico Roma del 19-07-2022 ore 13:30 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo sulla rete viene cittadina valori di Traffico decisamente bassi quelli registrati al momento nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sulla Flaminia Ci sono code tra Labaro e Grottarossa in direzione del centro la causa un incendio il cui fumo ha invaso parte della carreggiata in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco la polizia locale Ci segnala Un incidente alla Giustiniana sulla Cassia all’altezza di via Igino lega possibili disagi Locker Roma dicendo alle Capannelle serata dedicata alla musica a metà alla con diverse band E a salire sul palco inevitabili le ripercussioni sulla via Appia Nuova dal tardo pomeriggio e al termine dei concerti per i dettagli di questo e di altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo sulla rete viene cittadina valori didecisamente bassi quelli registrati al momento nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sulla Flaminia Ci sono code tra Labaro e Grottarossa in direzione del centro la causa un incendio il cui fumo ha invaso parte della carreggiata in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco la polizia locale Ci segnala Un incidente alla Giustiniana sulla Cassia all’altezza di via Igino lega possibili disagi Lockerdicendo alle Capannelle serata dedicata alla musica a metà alla con diverse band E a salire sul palco inevitabili le ripercussioni sulla via Appia Nuova dal tardo pomeriggio e al termine dei concerti per i dettagli di questo e di altre notizie potete ...

Pubblicità

il_disillusore : @sbronzyofficial A me successe negli anni 2000, unica differenza è che non trovavo più la strada per raggiungere Ro… - MRZ1977 : RT @StradeAnas: Terminati in anticipo lavori #Anas di adeguamento funzionale delle gallerie 'Tavolicci', 'Crocetta' e 'Sarsina' lungo la #S… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Traffico di stupefacenti a Roma, 8 arresti nel quartiere Primavalle - StradeAnas : Terminati in anticipo lavori #Anas di adeguamento funzionale delle gallerie 'Tavolicci', 'Crocetta' e 'Sarsina' lun… - infoitsport : Roma. Primavalle. Operazione antidroga dei Carabinieri. 8 persone arrestate per associazione finalizzata al traffic… -