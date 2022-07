Tour de France 2022 | Houle | “Vittoria dedicata a mio fratello | 10 anni di sofferenza”

(Di martedì 19 luglio 2022) “Non ho mai vinto una tappa, quindi è il momento più bello della mia carriera. Quando ho attaccato pensavo di preparare il terreno per Woods ma ho preso margine e mi sono ritrovato da solo. A 30-40 secondi dallo scollinamento ho pensato di farcela veramente. Nella parte più tecnica della discesa credo di aver guadagnato ancora, ho avuto la sensazione di avere crampi ma ce l’ho fatta”. Queste le parole di Hugo, vincitore della sedicesima tappa delde, con un pensiero particolare. “Lal’hoa mio– spiega, ricordando ilPierrick, morto mentre era in bicicletta – sono stati diecilunghi e di”. SportFace.

Il percorso della tappa 17 Foix, 19 luglio 2022 - Il Tour de France entra domani nel vivo delle salite finali che saranno accompagnate da un caldo infernale. La tappa 17 sarà con ogni probabilità il crocevia di questa edizione. Sul Mur de Peguere c'è ...Finisce in parità tra Vingegaard e Pogacar la prima tappa del trittico pirenaico. I primi due della classifica si marcano, si controllano, Pogacar prova due scatti sul Port de Lers, la penultima ...E' andata in archivio anche la 16ª tappa del Tour de France, la Carcassonne-Foix. Non si sono registrati ribaltoni nella classifica generale, ma sono arrivate indicazioni in vista delle prossime tappe ...