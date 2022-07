Stefano Corti, il fidanzato di Bianca Atzei: “Abbiamo perso un figlio” (Di martedì 19 luglio 2022) Stefano Corti, il fidanzato di Bianca Atzei, lavora a Le Iene ormai da anni. L’uomo si è fidanzato con la cantante dopo la separazione di lei da Max Biaggi e la loro storia va a gonfie vele da un paio d’anni. Purtroppo, in questi giorni li ha colpiti una disgrazia: Bianca ha infatti annunciato tramite Instagram di aver perso il bambino che la coppia stava aspettando I due provavano da tanto a diventare genitori ma i medici li avevano avvertiti del fatto che ci fosse il 35 % delle possibilità di arrivare a una gravidanza. Purtroppo, nonostante il test positivo, la dolce attesa non è andata come la coppia sperava Come si ricorda, la sua storia con la Atzei era cominciata in sordina e lontano dai riflettori ma all’epoca un curioso dettaglio aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022), il, lavora a Le Iene ormai da anni. L’uomo si ècon la cantante dopo la separazione di lei da Max Biaggi e la loro storia va a gonfie vele da un paio d’anni. Purtroppo, in questi giorni li ha colpiti una disgrazia: Bianca ha infatti annunciato tramite Instagram di averil bambino che la coppia stava aspettando I due provavano da tanto a diventare genitori ma i medici li avevano avvertiti del fatto che ci fosse il 35 % delle possibilità di arrivare a una gravidanza. Purtroppo, nonostante il test positivo, la dolce attesa non è andata come la coppia sperava Come si ricorda, la sua storia con laera cominciata in sordina e lontano dai riflettori ma all’epoca un curioso dettaglio aveva ...

