Sangiovanni sulla relazione con Giulia Stabile | “Difficile vivere una storia normale Le offese? Ci ho sofferto parecchio”

Nel giro di un anno la vita di Sangiovanni è completamente cambiata. Dalla scuola di Amici alle classifiche musicali, l'esistenza del 19enne non è più la stessa. Accanto a lui, però, c'è sempre Giulia Stabile, la ballerina che lo ha battuto nella finale della ventesima edizione del talent show di Canale 5. E se puntualmente si rincorrono voci di crisi tra i due, il diretto interessato, intervistato dal Corriere della Sera, fa sapere: "Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto. Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo ..."

