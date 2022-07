«Piccolo corpo», l’atto magico del nominare e un’altra maternità possibile (Di martedì 19 luglio 2022) Film arcano, non arcaico, non anacronistico, piuttosto attuale nella misura e nella sostanza del sussistere concreto, del sopravanzare, davanti agli occhi dello spettatore, della materia cinematografica di fondo, come qualcosa L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 luglio 2022) Film arcano, non arcaico, non anacronistico, piuttosto attuale nella misura e nella sostanza del sussistere concreto, del sopravanzare, davanti agli occhi dello spettatore, della materia cinematografica di fondo, come qualcosa L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Aniram12904092 : RT @VianneyDixit: Il prete è per voi come una madre, come una nutrice per un neonato: ella gli dà da mangiare... La madre dice al suo bimbo… - Becmade : RT @bottedaorbi_: Gramellini parla di Piccolo corpo io non - Solarina94 : @L_AdeleShasa @Followy26945611 In pratica è un piccolo video con un filtro che fa il corpo piccino e la testa e gli occhi graaandi - FedericoCiacca3 : RT @VianneyDixit: Il prete è per voi come una madre, come una nutrice per un neonato: ella gli dà da mangiare... La madre dice al suo bimbo… - nogoldencrime : ma ai concerti quando ti controllano con quel coso elettronico il corpo non vedono se hai i caricatori portatili?…… -