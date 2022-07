Mondiali scherma 2022, fioretto femminile: Errigo fa l’impresa e va in finale (Di martedì 19 luglio 2022) Arianna Errigo vola in finale nella gara di fioretto femminile ai Mondiali 2022 di scherma di scena a Il Cairo (Egitto). Decisiva l’impresa compiuta contro la statunitense Lee Kiefer, campionessa olimpica e numero uno del ranking mondiale. L’azzurra si è trovata avanti addirittura per 11-4 nella sua sfida di semifinale. Successivamente ha subito il rientro della campionessa americana, che si è rilanciata addirittura fino al 13-14. Qui la potentina non ha perso la calma e con due stoccate meravigliose ha annullato il match point e vinto il match. L’atleta dell’Aeronautica Militare prima aveva sconfitto nei quarti di finale la connazionale Francesca Palumbo (Carabinieri), annichilita con il punteggio di 15-3. Con la ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Ariannavola innella gara diaididi scena a Il Cairo (Egitto). Decisivacompiuta contro la statunitense Lee Kiefer, campionessa olimpica e numero uno del ranking mondiale. L’azzurra si è trovata avanti addirittura per 11-4 nella sua sfida di semi. Successivamente ha subito il rientro della campionessa americana, che si è rilanciata addirittura fino al 13-14. Qui la potentina non ha perso la calma e con due stoccate meravigliose ha annullato il match point e vinto il match. L’atleta dell’Aeronautica Militare prima aveva sconfitto nei quarti dila connazionale Francesca Palumbo (Carabinieri), annichilita con il punteggio di 15-3. Con la ...

Pubblicità

Federscherma : MONDIALI CAIRO 2022 - È ARGENTO PER ARIANNA ERRIGO ?????? L’azzurra si arrende solo in finale alla francese Thibus.… - palermo24h : Argento Errigo nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma - CarabatIl : @NonyKillerQueen @hewhowasliving @AntoDamiano1996 Si aspettavano di più certamente. Techetechete fa più ascolto del… - infoitsport : Argento Errigo nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma - infoitsport : Diretta Mondiali scherma 2022/ Streaming video tv: grande finale per Arianna Errigo! -