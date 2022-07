Mondiali atletica 2022, Daisy Osakue: “Mi dispiace davvero tanto, non sono stata brava a controllarmi e a sfruttare questa pedana” (Di martedì 19 luglio 2022) È una Daisy Osakue molto delusa quella che si è presentata ai microfoni di Sky Sport dopo la cocente eliminazione nelle qualificazioni del lancio del disco ai Mondiali 2022 di atletica leggera. A Eugene (Stati Uniti) l’azzurra non è stata in grado di mettere in mostra tutto il suo talento e l’unico lancio buono da lei effettuato si è fermato a 56.74 metri, misura non sufficiente per entrare tra le migliori dodici. “La mia filosofia ‘o la va o la spacca’ oggi mi ha lasciato con un bell’amaro in bocca e con un bel macigno da portarmi dietro in Italia – ha affermato Osakue –. Ho voluto menare, perché stavo pensando troppo e volevo solo andare lì e lanciare. Purtroppo ho preso due gabbie e questo dimostra che comunque non sono stata ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) È unamolto delusa quella che si è presentata ai microfoni di Sky Sport dopo la cocente eliminazione nelle qualificazioni del lancio del disco aidileggera. A Eugene (Stati Uniti) l’azzurra non èin grado di mettere in mostra tutto il suo talento e l’unico lancio buono da lei effettuato si è fermato a 56.74 metri, misura non sufficiente per entrare tra le migliori dodici. “La mia filosofia ‘o la va o la spacca’ oggi mi ha lasciato con un bell’amaro in bocca e con un bel macigno da portarmi dietro in Italia – ha affermato–. Ho voluto menare, perché stavo pensando troppo e volevo solo andare lì e lanciare. Purtroppo ho preso due gabbie e questo dimostra che comunque non...

