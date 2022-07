LOL raddoppia | arriva lo speciale natalizio con gli ex concorrenti

(Di martedì 19 luglio 2022) I partecipanti di LOL XMas Special Lol. La trasmissione bandiera di Prime Video, nella prossima stagione, avrà la sua terza edizione, preceduta da unoappuntamento. La novità è Lol XMas Special, in onda sotto Natale. La durata sarà come quella di un film e riunirà alcuni ex protagonisti delle prime due annate. Il pubblico ritroverà Mara Maionchi (che aveva co-condotto la prima edizione), Frank Matano, Lillo, Maria Di Biase, Pintus, Mago Forest. Alla conduzione confermato Fedez che non molla, malgrado il ritorno a X Factor, e che sarà altresì il padrone di casa della terza edizione disponibile nel 2023. Fedez L’annuncio èto durante la presentazione dei palinsesti di Prime Video. Una nuova programmazione in cui la comicità avrà un ruolo rilevante pescando a pieno titolo proprio dal vivaio di Lol: Matano ...

