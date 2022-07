LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo-Errigo, derby ai quarti nel fioretto! Di Veroli e Vismara si femano agli ottavi (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 15.52: Cannone, Loyola, Fong al momento i qualificati ai quarti della spada 15.48: Gli azzurri si sono sciolti come neve al sole nei momenti decisivi dei due match e salutano così il torneo. Italia senza rappresentanti ai quarti della spada maschile Si chiude l’incontro con una rapida doppia stoccata del rappresentante di Hong Kong Fong che elimina anche l’ultimo italiano rimasto in gara. Per l’Italia un deludente torneo individuale di Scherma e una sola medaglia anche nella seconda giornata Di Veroli-Fong 11-13 Di Veroli-Fong 10-13 Di Veroli-Fong 9-12 Di Veroli-Fong 8-11 Di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI15.52: Cannone, Loyola, Fong al momento i qualificati aidella spada 15.48: Gli azzurri si sono sciolti come neve al sole nei momenti decisivi dei due match e salutano così il torneo. Italia senza rappresentanti aidella spada maschile Si chiude l’incontro con una rapida doppia stoccata del rappresentante di Hong Kong Fong che elimina anche l’ultimo italiano rimasto in gara. Per l’Italia un deludente torneo individuale die una sola meda anche nella seconda giornata Di-Fong 11-13 Di-Fong 10-13 Di-Fong 9-12 Di-Fong 8-11 Di ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo ed Errigo avanti fuori a sorpresa Volpi! Promossi Di Verola e Vismara - #Sch… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo ed Errigo avanti fuori a sorpresa Volpi! Promossi Di Verola e Vismar… - zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… - profscherma : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il primo turno del fioretto femminile ... - OA Sport - zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… -