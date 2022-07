LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tamberi, il cuore non basta. E’ quarto con 2.33! Tortu e Kaddari in semifinale nei 200! (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 GIANMARCO Tamberi SFIORA LA MEDAGLIA! quarto POSTO CON 2.33 5.02: Per oggi è tutto, appuntamento a domani notte per un’altra emozionante sessione di gare al Mondiale di Eugene. Buona giornata! 5.01: Gli ori di giornata vanno a Barshim nell’alto, Rojas nel triplo, Kipyegon nei 1500, El Bakkali nei 3000 siepi e Thiam nell’Eptathlon. Si può dire che tutti i favoriti della vigilia sono andati a segno 5.00: Discreta la prova di Ahmed Abdelwahed nella finale dei 3000 siepi, 12mo posto dopo il 14mo dello scorso anno ai Giochi. Deludenti, invece, Fausto Desalu (con le attenuanti del caso per il Covid e i problemi fisici che lo hanno assillato in stagione) e Daisy Osakue, ultima nella qualificazione del ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREGIANMARCOSFIORA LA MEDAGLIA!POSTO CON 2.33 5.02: Per oggi è tutto, appuntamento a domani notte per un’altra emozionante sessione di gare al Mondiale di Eugene. Buona giornata! 5.01: Gli ori di giornata vanno a Barshim nell’alto, Rojas nel triplo, Kipyegon nei 1500, El Bakkali nei 3000 siepi e Thiam nell’Eptathlon. Si può dire che tutti i favoriti della vigilia sono andati a segno 5.00: Discreta la prova di Ahmed Abdelwahed nella finale dei 3000 siepi, 12mo posto dopo il 14mo dello scorso anno ai Giochi. Deludenti, invece, Fausto Desalu (con le attenuanti del caso per il Covid e i problemi fisici che lo hanno assillato in stagione) e Daisy Osakue, ultima nella qualificazione del ...

